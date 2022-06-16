Военные преступления оккупантов. Франция предоставит Украине мобильную систему для анализа ДНК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона во время пресс-конференции в Киеве.

"Военные преступления, совершенные на украинской земле, не должны остаться безнаказанными. Надо, чтобы международное правосудие выполнило свою работу", - заявил он.

Макрон напомнил, что Франция стала одной из первых стран, которая отправила в Украину специалистов для сбора и документирования преступлений России. Теперь Украина получит еще и мобильную лабораторию для анализа ДНК.

"Другие европейские страны также мобилизуют дополнительную поддержку для того, чтобы все необходимое было сделано, чтобы Международный уголовный суд и международное правосудие выполнили свою работу", - подчеркнул президент.