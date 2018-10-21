У ФРН прокоментували розрив ядерної угоди між США та РФ

Фото: Нільс Аннен (із відкритих джерел)

У Берліні вважають згубним розрив угоди Сполученими Штатами

Міністр закордонних справ Німеччини Нільс Аннен прокоментував рішення Сполучених Штатів Америки (США) вийти з ядерного договору з РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Аннена в Twitter.

За словами міністра, рішення США вийти Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) з Росією є "згубним".

"Ми будемо продовжувати працювати над ядерним роззброєнням. Росія також зобов'язана дотримуватися своїх зобов'язань. Європа тепер повинна запобігти нарощуванню ракет середнього радіусу дії", - написав Аннен.

Verheerende Entscheidung von Präsident Trump, den INF-Vertrag aufzugeben. Wir werden weiter für nukleare Abrüstung arbeiten. Auch Russland ist gefordert, sich an seine Verpflichtungen zu halten. Europa muss jetzt eine neue Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen verhindern! — Niels Annen (@NielsAnnen) October 21, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), бо РФ порушує його і не надає звіт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США планують вийти з договору по РСМД. Плани США щодо виходу з договору повідомить помічник президента з питань національної безпеки Джон Болтон, який приїде в Росію з візитом 21 жовтня.