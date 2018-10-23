Трамп выступает за присоединение Китая к РСМД

Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Президент США заявил, что договор станет приемлемым, если РФ начнет его выполнять, а Китай его подпишет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Китай должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как он также производит вооружение этого типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

Трамп отметил, что договор будет приемлемым только тогда, если и Россия и Китай будут в нем участвовать и выполнять.

"Если Россия и Китай приходят к США и говорят: "Давайте все вместе возьмемся за ум и никто из нас не будет производить эти вооружения", то договор будет приемлемым. Но если Россия делает это, Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, - это неприемлемо", - отметил президент США.

Он подчеркнул, что Россия нарушает договор, разрабатывая запрещенные им ракеты, и в то же время не являющийся участником договора Китай наращивает оружие с огромной скоростью.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и США только вдвоем не смогут решить проблему и договориться по ракетам средней дальности. Поскольку, по его словам, сейчас ракеты среднего радиуса дальности производят не только США и Россия, но и Северная Корея, и Китай.