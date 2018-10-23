ФРН має намір закликати НАТО сприяти збереженню договору про РСМД

Берлін готовий застосовувати для збереження договору всі доступні дипломатичні засоби
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має намір звернутися до Північноатлантичного альянсу (НАТО) із закликом уникнути виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це Маас заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, передає РБК-Україна з посиланням на DW.
Глава німецького МЗС вважає, що угоду, яка зачіпає "життєво важливі інтереси Європи", необхідно поставити "на перше місце у порядку денному НАТО".
Він підкреслив, що Берлін має намір використовувати для збереження договору всі доступні дипломатичні засоби - в тому числі "вплив на Росію".
"Ми не готові запускати нову гонку озброєнь", - підкреслив Маас.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.
Трамп також вважає, що Китай повинен приєднатися до Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, оскільки він теж виробляє озброєння цього типу.