ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ФРН має намір закликати НАТО сприяти збереженню договору про РСМД

Новини » Політика    23.10.2018 - 03:54
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Берлін готовий застосовувати для збереження договору всі доступні дипломатичні засоби

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має намір звернутися до Північноатлантичного альянсу (НАТО) із закликом уникнути виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це Маас заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава німецького МЗС вважає, що угоду, яка зачіпає "життєво важливі інтереси Європи", необхідно поставити "на перше місце у порядку денному НАТО".

Він підкреслив, що Берлін має намір використовувати для збереження договору всі доступні дипломатичні засоби - в тому числі "вплив на Росію".

"Ми не готові запускати нову гонку озброєнь", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.

Трамп також вважає, що Китай повинен приєднатися до Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, оскільки він теж виробляє озброєння цього типу.

Макрон виступив на захист договору про РСМД МЗС України підтримав намір США вийти з ракетної угоди з Росією
Новини України НАТОГерманияракета Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся