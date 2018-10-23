ФРН має намір закликати НАТО сприяти збереженню договору про РСМД

Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Берлін готовий застосовувати для збереження договору всі доступні дипломатичні засоби

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має намір звернутися до Північноатлантичного альянсу (НАТО) із закликом уникнути виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це Маас заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава німецького МЗС вважає, що угоду, яка зачіпає "життєво важливі інтереси Європи", необхідно поставити "на перше місце у порядку денному НАТО".

Він підкреслив, що Берлін має намір використовувати для збереження договору всі доступні дипломатичні засоби - в тому числі "вплив на Росію".

"Ми не готові запускати нову гонку озброєнь", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.

Трамп також вважає, що Китай повинен приєднатися до Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, оскільки він теж виробляє озброєння цього типу.