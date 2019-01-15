Голова ХДС хоче, щоб "Північний потік-2" враховував інтереси України

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)

Аннегрет Крамп-Карренбауер розкритикувала заяву посла США щодо "Північного потоку-2"

Глава німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка змінила на цій посаді Ангелу Меркель, розкритикувала заяву посла США у ФРН Річарда Гренелла, який пригрозив німецьким фірмам санкціями через будівництво "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю DW.

Крамп-Карренбауер відзначила, що такий тон у зверненнях США лунає не вперше.

"Слід сказати, що така форма дипломатичного звернення незвична, але вона не є новою. Таке ми вже бачили під час його вступу на посаду, німецький бізнес вже дав на це однозначну відповідь", - заявила глава ХДС.

Вона також додала, що будівництво газогону є важливим для Німеччини з огляду на ситуацію в Україні.

"Ми хочемо цей енергетичний проект зробити таким, щоб він був європейським, а особливо враховував, зокрема, інтереси безпеки України - це також наша власна відповідальність", - додала Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, посол США в Німеччині Річард Гренелл надіслав листи низці німецьких компаній, в яких заявив про ризик санкцій у зв'язку з реалізацією проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що фірми, які підтримують спорудження "Північного потоку-2", а також "Турецького потоку", активно підривають безпеку України та Європи.