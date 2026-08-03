"Фрея" - пріоритет: Зеленський дав послам важливе завдання щодо антибалістики

"Так само вашим (послів - ред.) пріоритетом має бути і "Фрея". Може ще не дуже глибоко, але ми повинні про це говорити і детально розбирати цей дійсно сучасний проект, майбутній для нашої держави", - наголосив глава держави.

На переконання Зеленського, кожний антибалістичний проєкт потрібен та є важливим.

Він також запевнив, що саме українська "Фрея" суттєво доповнить та посилить спроможності, які є і які ще будуються.

"На жаль, одним із найгірших наслідків російської війни проти України, а також наслідком іранської тактики є те, що потенційний агресор у світі бачить якої шкоди життю може завдати балістика", - додав президент.

На цьому тлі він попередив, що глобальна балістична загроза буде лише збільшуватися. Це означає, що повинні також зростати всі спроможності антибалістичного захисту.

"Наша "Фрея" може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. З усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія. 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що антибалістична коаліція розраховує на приєднання нових учасників, які зможуть посилити безпеку Європи.