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"Фрея" - пріоритет: Зеленський дав послам важливе завдання щодо антибалістики

13:58 03.08.2026 Пн
2 хв
Антибалістична коаліція відкрита для нових учасників
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Український антибалістичний проєкт "Фрея" повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

"Так само вашим (послів - ред.) пріоритетом має бути і "Фрея". Може ще не дуже глибоко, але ми повинні про це говорити і детально розбирати цей дійсно сучасний проект, майбутній для нашої держави", - наголосив глава держави.

На переконання Зеленського, кожний антибалістичний проєкт потрібен та є важливим.

Він також запевнив, що саме українська "Фрея" суттєво доповнить та посилить спроможності, які є і які ще будуються.

"На жаль, одним із найгірших наслідків російської війни проти України, а також наслідком іранської тактики є те, що потенційний агресор у світі бачить якої шкоди життю може завдати балістика", - додав президент.

На цьому тлі він попередив, що глобальна балістична загроза буде лише збільшуватися. Це означає, що повинні також зростати всі спроможності антибалістичного захисту.

"Наша "Фрея" може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. З усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія. 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що антибалістична коаліція розраховує на приєднання нових учасників, які зможуть посилити безпеку Європи.

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