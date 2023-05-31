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French Open-2023: Світоліна з вольовою перемогою вийшла в третє коло турніру

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Париж, Середа 31 травня 2023 13:58
French Open-2023: Світоліна з вольовою перемогою вийшла в третє коло турніру Фото: Еліна Світоліна здобула непросту перемогу в другому раунді (facebook.com/RolandGarros)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Еліни Світоліної завершився матч 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Франції проти австралійки Сторм Хантер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/32 фіналу, жінки

Хантер – Світоліна – 1:2 (6:2, 3:6, 1:6)

Екс-перша ракетка України відверто проґавила стартовий ривок суперниці. Хантер розпочала з чотирьох поспіль виграних геймів, зокрема і двох на подачах Світоліної. Утім, українка оговталася і спробувала перехопити ініціативу. Та занадто багато втратила в дебюті.

Зате на рівних стартував другий сет. Світоліна взялася до справи в середині партії. Вона переграла австралійку за здобутими брейками (2:1) та підійшла до дев'ятого гейму фаворитом. Із викликом українська тенісистка впоралася холоднокровно, реалізувавши матч-пойнт із першої спроби.

Вирішальний сет став дзеркальним відображенням першого. Цього разу Світоліна взяла чотири гейми поспіль і чітко окреслила намір вийти до 1/16 фіналу. Хантер змогла розмочити рахунок, але не більше. Титулована українка за 110 хвилин таки дотиснула представницю Австралії.

Напередодні досвідчена Леся Цуренко оформила вихід до другого раунду French Open. У двох сетах вона сенсаційно вибила Барбору Крейчікову з Чехії (6:2, 6:4). У наступному колі суперницею українки буде американка Лорен Девіс.

До слова, раніше українка Калініна зазнала поразки від француженки Паррі.

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