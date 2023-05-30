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Українка Цуренко вибила представницю топ-15 рейтингу на старті "Ролан Гарроса"

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Париж, Вівторок 30 травня 2023 17:55
Українка Цуренко вибила представницю топ-15 рейтингу на старті "Ролан Гарроса" Фото: Леся Цуренко влаштувала сенсацію на French Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною перемогою української тенісистки Лесі Цуренко продовжився стартовий раунд French Open 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Цуренко – Крейчікова – 2:0 (6:2, 6:4)

Досвідчена українка класно стартувала. З брейком вона доволі швидко впевнено повела (4:1). Отримавши стратегічну перевагу, Цуренко зосередилася на власній подачі. А ще один виграний у Крейчікової "чужий" гейм дозволив закрити сет за 39 хвилин.

Чеська тенісистка спробувала взяти реванш у другій партії. 13-та ракетка світу круто розпочала, взявши три гейми поспіль зі старту (2 брейки). Утім, Цуренко зуміла відшукати внутрішні резерви, щоб знову перехопити ініціативу.

Із двома брейками українська тенісистка невдовзі зрівняла рахунок (4:4). Далі більше. 33-річна уродженка Рівненщини відразу виграла "свій" гейм. А потім після затяжного розіграшу з третьої спроби реалізувала брейк-пойнт, який водночас став і матч-пойнтом.

Раніше українка Калініна зазнала поразки від француженки Паррі. Національна перша ракетка поступилася в двох сетах. Надалі вона виступатиме на "Ролан Гарросі" лише в парному розряді.

До слова, напередодні Світоліна з перемоги над Тревізан стартувала на "Ролан Гарросі-2023".

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