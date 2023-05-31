ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

French Open-2023: Свитолина с волевой победой вышла в третий круг турнира

Новина українською →
Париж, Среда 31 мая 2023 13:58
French Open-2023: Свитолина с волевой победой вышла в третий круг турнира Фото: Элина Свитолина одержала непростую победу во втором раунде (facebook.com/RolandGarros)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной завершился матч 1/32 финала Открытого чемпионата Франции против австралийки Сторм Хантер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/32 финала, женщины

Хантер – Свитолина – 1:2 (6:2, 3:6, 1:6)

Экс-первая ракетка Украины откровенно упустила стартовый рывок соперницы. Хантер начала с четырех подряд выигранных геймов, в том числе и двух на подачах Свитолиной. Впрочем, украинка пришла в себя и попыталась перехватить инициативу. Но слишком много потеряла в дебюте.

Зато на равных стартовал второй сет. Свитолина взялась за дело в середине партии. Она обыграла австралийку за завоеванными брейками (2:1) и подошла к девятому гейму фаворитом. С вызовом украинская теннисистка справилась хладнокровно, реализовав матч-пойнт с первой попытки.

Решающий сет стал зеркальным отображением первого. В этот раз Свитолина взяла четыре гейма подряд и четко очертила намерение выйти в 1/16 финала. Хантер смогла размочить счет, но не больше. Титулованная украинка за 110 минут все-таки дожала представительницу Австралии.

Накануне опытная Леся Цуренко оформила выход во второй раунд French Open. В двух сетах она сенсационно выбила Барбору Крейчикову из Чехии (6:2, 6:4). В следующем круге соперницей украинки будет американка Лорен Дэвис.

К слову, ранее украинка Калинина потерпела поражение от француженки Парри.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Почти полтысячи уничтоженных оккупантов: обновленные потери россиян за сутки
Почти полтысячи уничтоженных оккупантов: обновленные потери россиян за сутки
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют