UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Фрегат береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу

Автор: РБК-Украина

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton сегодня утром зашел в Одессу. Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

Об этом сообщает "Думская".

USCGC Hamilton - четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение - 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

Это первый заход корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

Фото: корабль USCGC Hamilton в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, Hamilton вошел в Черное море вечером 27 апреля. Черноморский флот Российской Федерации заявил, что начал следить за действиями корабля.

РБК-Украина писало, что в течение двух дней - 8 и 9 мая - флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиученияЧерное море