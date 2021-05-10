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Фрегат берегової охорони США Hamilton зайшов до Одеси

Автор: РБК-Україна

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton сьогодні вранці зайшов до Одеси. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу.

Про це повідомляє "Думська".

USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включаючи 15 офіцерів.

Озброєння-57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, Різне радіоелектронне обладнання, в тому числі система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.

Це перший захід корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

Фото: корабель USCGC Hamilton в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, Hamilton увійшов в Чорне море ввечері 27 квітня. Чорноморський флот Російської Федерації заявив, що почав стежити за діями корабля.

РБК-Україна писало, що протягом двох днів-8 і 9 травня-флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і корабель берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання в морі. Всі елементи навчань відбувалися під наглядом кораблів РФ.

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