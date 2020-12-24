Freedom Holding получил разрешение на приобретение американской брокерской компании

Международный холдинг Freedom Holding Corp получил согласие регулятора внутреннего финансового рынка США на приобретение Prime Executions.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечается в сообщении, агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA) предоставило Freedom Holding Corp доступ к американскому внутреннего биржевому рынку через покупку Prime Executions. Это брокерско-дилерская компания, floor-брокер NYSE, член NASDAQ, FINRA и SIPC (страхует активы клиентов).

Закрыть сделку планируют в течение 30 календарных дней. Покупка Prime Executions расширяет присутствие Freedom Finance в мире.

"Данная сделка - это важное событие для Freedom Holding Corp., поскольку она дает нам возможность присутствовать на рынках США и, соответственно, гарантирует нашим клиентам рентабельное и своевременное совершение рыночных сделок. Для нас это также является весомым признанием со стороны американского регулятора, отвечающего за надзор, который позволил нам работать с клиентами внутреннего рынка США. Мы ожидаем, что покупка Prime Executions Inc. позволит нам продолжить расширение нашего бизнеса, предоставляя участникам рынка США и Евразии лучшие межрыночные финансовые возможности", - заявил генеральный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Холдинг приобрел находящиеся в обращении акции Prime Executions Inc. у Эндрю Сильвермана и Дэниела Тэнди, которые продолжат работу в качестве членов Совета Директоров компании.

На должность президента и главного исполнительного директора компании Prime Executions Inc. назначен Роберт Вотзяк. Он имеет 30-летний опыт консультирования на рынках капитала и административного руководства, включая работу на руководящих должностях на NYSE.

Также недавно Freedom Holding Corp. был включен в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Попадание в списки известного фондового индекса свидетельствует о признании и международном доверии к компании.

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) - это одна из самых крупных, независимых регулирующих организаций в США. Контролирует работу более чем 624 тыс. брокеров по всей стране, ежедневно анализируя миллиарды рыночных событий.

Prime Executions Inc. - брокерско-дилерская компания, зарегистрированная Комиссией по ценным бумагам и биржам США, имеет доступ ко множеству площадок для торговли.

Freedom Holding Corp. - это холдинг, имеющий представительства в 7 странах мира. Предоставляет клиентам консультации по вопросам инвестиций, услуги торговли ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через дочерние компании "Freedom Finance". Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (FRHC). Имеет представительство в Украине – "Фридом Финанс Украина".