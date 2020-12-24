Freedom Holding отримав дозвіл на придбання американської брокерської компанії

Міжнародний холдинг Freedom Holding Corp. отримав згоду регулятора внутрішнього фінансового ринку США на придбання Prime Executions.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Як зазначається в повідомлені, агентство з регулювання діяльності фінансових інститутів США (FINRA) надало Freedom Holding Corp. доступ до американського внутрішнього біржового ринку через купівлю Prime Executions. Це брокерсько-дилерська компанія, floor-брокер NYSE, член NASDAQ, FINRA та SIPC (страхує активи клієнтів).

Закрити угоду планують протягом 30 календарних днів. Купівля Prime Executions розширює присутність Freedom Finance у світі.

"Ця угода - важлива подія для Freedom Holding Corp. Вона дає нам можливість бути присутніми на ринках США і, відповідно, гарантує нашим клієнтам рентабельне та своєчасне здійснення ринкових угод. Для нас це також є вагомим визнанням з боку американського регулятора, який дозволив нам працювати з клієнтами внутрішнього ринку США. Ми очікуємо, що купівля Prime Executions Inc. дасть нам змогу продовжити розширення бізнесу, надаючи учасникам ринку США та Євразії найкращі міжринковові фінансові можливості", - заявив генеральний директор Freedom Holding Corp. Тімур Турлов.

Холдинг придбав акції, які знаходяться в обігу Prime Executions Inc., в Ендрю Сильвермана і Деніела Тенді. Вони продовжать роботу як члени Ради директорів компанії.

На посаду президента і головного виконавчого директора Prime Executions Inc. призначено Роберта Вотзяка. Він має 30-річний досвід консультування на ринках капіталу й адміністративного керівництва, включаючи роботу на керівних посадах на NYSE.

Також нещодавно американське агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. до двох біржових індексів: MSCI U.S. Small Cap 1750 та MSCI U.S. Потрапляння в списки відомого фондового індексу свідчить про визнання і міжнародну довіру до компанії.

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) - це одна з найбільших, незалежних регулюючих організацій у США. Контролює роботу понад 624 000 брокерів по всій країні та щодня аналізує мільярди ринкових подій.

Prime Executions Inc. - це брокерсько-дилерська компанія, зареєстрована Комісією з цінних паперів і бірж США. Заснована у 1986 році і сьогодні має доступ до безлічі майданчиків для торгівлі.

Freedom Holding Corp. - це холдинг, який має представництва у 7 країнах світу. Надає клієнтам консультації з питань інвестицій, послуги торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські та андеррайтингові послуги через дочірні компанії "Freedom Finance". Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (FRHC). Має представництво в Україні - "Фрідом Фінанс Україна".