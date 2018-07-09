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Фред не зіграв на ЧС-2018 через травму

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    09.07.2018 - 13:05
Фото: Фред (facebook.com/CBF)
Фото: Фред (facebook.com/CBF)

Екс-гравець "Шахтаря" не відіграв на мундіалі жодної хвилини

Головний тренер збірної Бразилії Тіте розповів, що хавбек Фред не зіграв на чемпіонаті світу-2018 через незаліковану травму. Наставника цитує бразильський сайт UOL.

Екс-півзахисник донецького "Шахтаря", який перейшов влітку в "Манчестер Юнайтед", був внесений в заявку на турнір, але так і не з'явився на полі.

"У Фреда була травма, і він так і не зміг до кінця відновитися після неї", - сказав Титі.

Збірна Бразилії на ЧС-2018 дійшла до чвертьфіналу мундіалю, де поступилася Бельгії з рахунком 1:2.

Після цього поєдинку Тите розкритикували через те, що замість дискваліфікованого опорника "Реала" Каземіро на полі з'явився Фернандіньо, а не новачок "МанЮ" Фред. Півзахисник "Манчестер Сіті" став одним з антигероїв даного матчі, забивши у власні ворота.

Нагадаємо, півзахисник збірної Бразилії з футболу Фред отримав травму на тренуванні національної команди за тиждень до старту ЧС-2018.

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Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Бразилии, Фред  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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