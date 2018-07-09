Фред не зіграв на ЧС-2018 через травму

Екс-гравець "Шахтаря" не відіграв на мундіалі жодної хвилини

Головний тренер збірної Бразилії Тіте розповів, що хавбек Фред не зіграв на чемпіонаті світу-2018 через незаліковану травму. Наставника цитує бразильський сайт UOL.

Екс-півзахисник донецького "Шахтаря", який перейшов влітку в "Манчестер Юнайтед", був внесений в заявку на турнір, але так і не з'явився на полі.

"У Фреда була травма, і він так і не зміг до кінця відновитися після неї", - сказав Титі.

Збірна Бразилії на ЧС-2018 дійшла до чвертьфіналу мундіалю, де поступилася Бельгії з рахунком 1:2.

Після цього поєдинку Тите розкритикували через те, що замість дискваліфікованого опорника "Реала" Каземіро на полі з'явився Фернандіньо, а не новачок "МанЮ" Фред. Півзахисник "Манчестер Сіті" став одним з антигероїв даного матчі, забивши у власні ворота.

Нагадаємо, півзахисник збірної Бразилії з футболу Фред отримав травму на тренуванні національної команди за тиждень до старту ЧС-2018.