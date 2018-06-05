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Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"

НовостиСпорт    05.06.2018 - 17:51
Фото: Фред (shakhtar.com)
Фото: Фред (shakhtar.com)

Полузащитник "Шахтера" продолжит карьеру в Англии

"Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с донецтим "Шахтером" по бразильскому полузащитнику Фреду. Об этом информирует официальный сайт английского клуба.

Никаких условий трансфера и деталей контракта с игроком не раскрывается, однако клуб пообещал сделать дополнительное заявление в ближайшее время.

Сделку подтверждает и официальный сайт "горняков".

Ранее в СМИ сообщалось, что контракт бразильца будет рассчитан по схеме 4+1, трансфер составит около 60 млн евро, а сам 25-летний игрок будет зарабатывать 5 млн евро в сезон.

Фред перешел в "Шахтер" летом 2013 года из "Интернасьоналя" за 15 млн евро. В минувшем сезоне игрок  провел в составе донецкого клуба 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Напомним, в 2015 году Фред попался на допинге, сдав анализ во время выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки. Бразилец отбывал дисквалификацию с декабря 2015 до июля 2017 года, которая распространялась на все турниры.

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Теги публикации: Манчестер Юнайтед, Шахтер, трансферы, Фред  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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