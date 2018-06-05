Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Шахтера" продолжит карьеру в Англии
"Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с донецтим "Шахтером" по бразильскому полузащитнику Фреду. Об этом информирует официальный сайт английского клуба.
Никаких условий трансфера и деталей контракта с игроком не раскрывается, однако клуб пообещал сделать дополнительное заявление в ближайшее время.
#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018
More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8
Сделку подтверждает и официальный сайт "горняков".
Фред покидает «Шахтер» и продолжит карьеру в @ManUtd.https://t.co/0JF4Bp3h8N pic.twitter.com/bYorfzz7z7— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 5, 2018
Ранее в СМИ сообщалось, что контракт бразильца будет рассчитан по схеме 4+1, трансфер составит около 60 млн евро, а сам 25-летний игрок будет зарабатывать 5 млн евро в сезон.
Фред перешел в "Шахтер" летом 2013 года из "Интернасьоналя" за 15 млн евро. В минувшем сезоне игрок провел в составе донецкого клуба 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Напомним, в 2015 году Фред попался на допинге, сдав анализ во время выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки. Бразилец отбывал дисквалификацию с декабря 2015 до июля 2017 года, которая распространялась на все турниры.