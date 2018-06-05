Фред став гравцем "Манчестер Юнайтед"

Півзахисник "Шахтаря" продовжить кар'єру в Англії
"Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з донецьким "Шахтарем" щодо бразильського півзахисника Фреда. Про це інформує офіційний сайт англійського клубу.
Жодних умов трансферу та деталей контракту з гравцем не розкривається, однак клуб пообіцяв зробити додаткову заяву найближчим часом.
#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018
More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8
Угоду підтверджує і офіційний сайт "гірників".
Фред покидает «Шахтер» и продолжит карьеру в @ManUtd.https://t.co/0JF4Bp3h8N pic.twitter.com/bYorfzz7z7— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 5, 2018
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що контракт бразильця буде розрахований за схемою 4+1, трансфер складе близько 60 млн євро, а сам 25-річний гравець буде заробляти 5 млн євро в сезон.
Фред перейшов в "Шахтар" влітку 2013 року з "Інтернасьоналя" за 15 млн євро. У минулому сезоні гравець провів у складі донецького клубу 37 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, у 2015 році Фред попався на допінгу, здавши аналіз під час виступів за збірну Бразилії на Кубку Америки. Бразилець відбував дискваліфікацію з грудня 2015 до липня 2017 року, яка поширювалася на всі турніри.