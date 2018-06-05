Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Фред став гравцем "Манчестер Юнайтед"

НовиниСпорт    05.06.2018 - 17:51
Фото: Фред (shakhtar.com)
Фото: Фред (shakhtar.com)

Півзахисник "Шахтаря" продовжить кар'єру в Англії

"Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з донецьким "Шахтарем" щодо бразильського півзахисника Фреда. Про це інформує офіційний сайт англійського клубу.

Жодних умов трансферу та деталей контракту з гравцем не розкривається, однак клуб пообіцяв зробити додаткову заяву найближчим часом.

Угоду підтверджує і офіційний сайт "гірників".

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що контракт бразильця буде розрахований за схемою 4+1, трансфер складе близько 60 млн євро, а сам 25-річний гравець буде заробляти 5 млн євро в сезон.

Фред перейшов в "Шахтар" влітку 2013  року з "Інтернасьоналя" за 15 млн євро. У минулому сезоні гравець провів у складі донецького клубу 37 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, у 2015 році Фред попався на допінгу, здавши аналіз під час виступів за збірну Бразилії на Кубку Америки. Бразилець відбував дискваліфікацію з грудня 2015 до липня 2017 року, яка поширювалася на всі турніри.

Феррейра може стати найбільш високооплачуваним гравцем "Бенфіки" "Динамо" хоче підписати гравця з ПСЖ
Теги публікації: Манчестер Юнайтед, Шахтар, трансферы, Фред  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top