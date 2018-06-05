Фред став гравцем "Манчестер Юнайтед"

Півзахисник "Шахтаря" продовжить кар'єру в Англії

"Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з донецьким "Шахтарем" щодо бразильського півзахисника Фреда. Про це інформує офіційний сайт англійського клубу.

Жодних умов трансферу та деталей контракту з гравцем не розкривається, однак клуб пообіцяв зробити додаткову заяву найближчим часом.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018

Угоду підтверджує і офіційний сайт "гірників".

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що контракт бразильця буде розрахований за схемою 4+1, трансфер складе близько 60 млн євро, а сам 25-річний гравець буде заробляти 5 млн євро в сезон.

Фред перейшов в "Шахтар" влітку 2013 року з "Інтернасьоналя" за 15 млн євро. У минулому сезоні гравець провів у складі донецького клубу 37 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, у 2015 році Фред попався на допінгу, здавши аналіз під час виступів за збірну Бразилії на Кубку Америки. Бразилець відбував дискваліфікацію з грудня 2015 до липня 2017 року, яка поширювалася на всі турніри.