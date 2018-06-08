Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

Первые кадровые проблемы команды за неделю до старта ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Фред получил травму на тренировке национальной команды за неделю до старта чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

Фред получил повреждение голеностопа после подката напарника по команде Каземиро, после чего 25-летний полузащитник начал заметно прихрамывать.

Manchester United's newest recruit Fred suffers an ankle injury during training with Brazil pic.twitter.com/rGlfjtlRFP — Football Daily (@footballdailyuk) June 7, 2018

По слова одного из врачей национальной команды, Фред уже начал восстановительные процедуры. Степень серьезности повреждения станет известна 8 июня.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии на групповом этапе турнира сыграет с Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

Напомним, в начале лета Фред перешел в "Манчестер Юнайтед" из донецкого "Шахтера".