Фред отримав травму на тренуванні збірної Бразилії

Перші кадрові проблеми команди за тиждень до старту ЧС-2018

Півзахисник збірної Бразилії з футболу Фред отримав травму на тренуванні національної команди за тиждень до старту чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє Reuters.

Фред отримав пошкодження голеностопа після підкату напарника по команді Каземіро, після чого 25-річний півзахисник почав помітно кульгати.

Manchester United's newest recruit Fred suffers an ankle injury during training with Brazil pic.twitter.com/rGlfjtlRFP — Football Daily (@footballdailyuk) June 7, 2018

Зіслів одного з лікарів національної команди, Фред вже почав відновлювальні процедури. Ступінь серйозності пошкодження стане відома 8 червня.

Чемпіонат світу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Збірна Бразилії на груповому етапі турніру зіграє зі Швейцарією (17 червня), Коста-Рікою (22 червня) і Сербією (27 червня).

Нагадаємо, на початку літа Фред перейшов в "Манчестер Юнайтед" з донецького "Шахтаря".