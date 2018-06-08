Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Фред отримав травму на тренуванні збірної Бразилії

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    08.06.2018 - 10:02
Фото: Фред (facebook.com/CBF)
Фото: Фред (facebook.com/CBF)

Перші кадрові проблеми команди за тиждень до старту ЧС-2018

Півзахисник збірної Бразилії з футболу Фред отримав травму на тренуванні національної команди за тиждень до старту чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє Reuters.

Фред отримав пошкодження голеностопа після підкату напарника по команді Каземіро, після чого 25-річний півзахисник почав помітно кульгати.

Зіслів одного з лікарів національної команди, Фред вже почав відновлювальні процедури. Ступінь серйозності пошкодження стане відома 8 червня.

Чемпіонат світу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Збірна Бразилії на груповому етапі турніру зіграє зі Швейцарією (17 червня), Коста-Рікою (22 червня) і Сербією (27 червня).

Нагадаємо, на початку літа Фред перейшов в "Манчестер Юнайтед" з донецького "Шахтаря".

ЧС 2018: таблиці, групи, розклад матчів "Шахтар" не може розкрити фінансові умови трансферу Фреда
Теги публікації: Манчестер Юнайтед, ЧМ-2018, сборная Бразилии, Фред  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся