Фред подписал с "Манчестер Юнайтед" пятилетний контракт

Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu— Manchester United (@ManUtd) June 21, 2018
"Я перехожу в великий клуб. Нельзя упускать возможность поработать с Жозе Моуриньо, который выиграл столько трофеев. Не терпится начать работу со своими новыми одноклубниками. Хочу поблагодарить всех в "Шахтере" за все, что они делали для меня на протяжении пяти лет", - сказал Фред.
It's official: Fred's a Red! #BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/KL6S4x5Liw— Manchester United (@ManUtd) June 21, 2018
Напомним, "красные дьяволы" объявили о договоренности по трансферу Фреда в начале июня. Стороны не разглашают условий сделки, но ранее сообщалось, что "МанЮ" заплатит за 25-летнего бразильца 60 млн евро.