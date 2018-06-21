Фред подписал с "Манчестер Юнайтед" пятилетний контракт

Завершены все формальности по трансферу хавбека

"Манчестер Юнайтед" объявил о завершении перехода полузащитника Фреда Родригеса, который ранее выступал за донецкий "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Бразилец прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон.

"Я перехожу в великий клуб. Нельзя упускать возможность поработать с Жозе Моуриньо, который выиграл столько трофеев. Не терпится начать работу со своими новыми одноклубниками. Хочу поблагодарить всех в "Шахтере" за все, что они делали для меня на протяжении пяти лет", - сказал Фред.

Напомним, "красные дьяволы" объявили о договоренности по трансферу Фреда в начале июня. Стороны не разглашают условий сделки, но ранее сообщалось, что "МанЮ" заплатит за 25-летнего бразильца 60 млн евро.