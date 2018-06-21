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Фред підписав з "Манчестер Юнайтед" п'ятирічний контракт

НовиниСпорт    21.06.2018 - 17:35
Фото: Фред (twitter.com/ManUtd)
Фото: Фред (twitter.com/ManUtd)

Завершені всі формальності щодо трансфера хавбека

"Манчестер Юнайтед" оголосив про завершення переходу півзахисника Фреда Родрігеса, який раніше виступав за донецький "Шахтар". Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Бразилець пройшов медичне обстеження і підписав з клубом контракт на п'ять років з можливістю продовження ще на сезон.

"Я переходжу в великий клуб. Не можна упускати можливість попрацювати з Жозе Моуріньо, який виграв стільки трофеїв. Кортить почати роботу зі своїми новими одноклубниками. Хочу подякувати всім у "Шахтарі" за все, що вони робили для мене протягом п'яти років", - сказав Фред.

Нагадаємо, "червоні дияволи" оголосили про домовленості щодо трансферу Фреда на початку червня. Сторони не розголошують умов угоди, але раніше повідомлялося, що "МанЮ" заплатить за 25-річного бразильця 60 млн євро.

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Теги публікації: Манчестер Юнайтед, Фред, контракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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