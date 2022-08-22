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Французы в шоке. Украина вопреки войне предлагала самолеты для тушения пожаров, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина предлагала Франции направить специальные самолеты для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на телемарафоне.

В частности, он ответил на вопрос, как ведет себя украинская дипломатия в условиях масштабного российского вторжения.

"Приведу пример, во Франции пожар. Мы, когда об этом узнали, сразу предложили им направить два наших противопожарных самолета, которые могли принять участие в тушении этих пожаров. Французы были просто шокированы - "в Украине война, а они думают, как они могут помочь нам в решении наших проблем". Но это и есть международные отношения. Не только ты постоянно берешь, но ты тоже умеешь давать", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее в августе во Франции из-за аномальной жары бушевали лесные пожары. Местным властям приходилось эвакуировать около 10 000 человек.

Локализовать пожары удалось лишь спустя несколько дней.

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ФранцияДмитрий Кулеба