Французы в шоке. Украина вопреки войне предлагала самолеты для тушения пожаров, - Кулеба

Украина предлагала Франции направить специальные самолеты для тушения лесных пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на телемарафоне.
В частности, он ответил на вопрос, как ведет себя украинская дипломатия в условиях масштабного российского вторжения.
"Приведу пример, во Франции пожар. Мы, когда об этом узнали, сразу предложили им направить два наших противопожарных самолета, которые могли принять участие в тушении этих пожаров. Французы были просто шокированы - "в Украине война, а они думают, как они могут помочь нам в решении наших проблем". Но это и есть международные отношения. Не только ты постоянно берешь, но ты тоже умеешь давать", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее в августе во Франции из-за аномальной жары бушевали лесные пожары. Местным властям приходилось эвакуировать около 10 000 человек.
Локализовать пожары удалось лишь спустя несколько дней.
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