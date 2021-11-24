Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах

Скорый уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии дает французскому президенту Эмманюэлю Макрону шанс реализовать свою давнюю мечту – закрепиться в качестве политического лидера всего Европейского союза. Амбиций превратить Францию как минимум в регионального лидера, а то и вернуть ей статус мировой державы Макрон никогда не скрывал.

Но за четыре с половиной года президентства реализовать задуманное не получилось. Во Франции проходили массовые акции протеста против политики властей, самая масштабная из которых – движение "желтых жилетов". Карантинные ограничения и вакцинальная кампания также сопровождались столкновениями протестующих с полицией по всей стране.

Не обошлось и без проблем во внешней политике. Создание американо-британо-австралийского альянса AUKUS стало болезненной пощечиной для Парижа. В то же время, оно добавило Макрону аргументов в пользу "стратегической автономии" ЕС – концепции, по которой единая Европа должна больше опираться на собственные силы, а не на помощь от США. А лидером такой единой Европы Макрон, безусловно, видит самого себя.

Но для начала ему надо будет переизбраться на второй срок. Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля следующего года, а почти неизбежный второй тур – спустя две недели, 24 апреля.

Правый уклон

Несмотря на трудности во внутренней и внешней политике действующий президент Франции остается лидером электоральных симпатий. На протяжении последнего года его рейтинг остается очень стабильным, на уровне 24-25%.

При этом за время президентства Макрон ощутимо сдвинулся вправо на политической оси, что дало повод его оппонентам называть французского лидера "президентом для богатых" – в начале каденции был отменен так называемый "налог на богатство", который были вынуждены платить французы с состоянием больше 1,3 млн евро. Из-за несогласия с внутренней политикой главы государства из его фракции в Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, вышел ряд депутатов, лишив президентскую "Вперед, Республика!" монобольшинства.

До недавнего времени фактически безальтернативным выглядел сценарий, при котором во второй тур выборов вместе с Макроном выйдет Марин Ле Пен – лидер ультраправой партии "Национальное собрание", с рейтингом в 17%. Для Ле Пен это будет уже третья попытка побороться за президентский пост, на выборах 2012 года она заняла третье место, в 2017-ом вышла во второй тур с Макроном, где уверенно ему проиграла, набрав в два раза меньше голосов.

Марин Ле Пен может уступить место спарринг-партнера для Макрона другому кандидату (фото: Getty Images)

В отличие от заметно поправевшего Макрона, Ле Пен наоборот, сдвинула свою партию немного ближе к центру, рассчитывая на голоса не только праворадикалов, а и более умеренных избирателей. Это проявилось даже в смене названия ее партии, которая с 2018 года называется "Национальное собрание", вместо более воинственного "Национального фронта". Теперь Ле Пен уже не выступает за выход Франции из Евросоюза (так называемый Frexit), смягчилась и политика в отношении однополых браков.

Номинант от самой крупной оппозиционной партии, "Республиканцы", будет определен в декабре. Пока что самыми высокими выглядят шансы Ксавье Бертрана, которому опросы дают 13% поддержки.

И Макрон, и Ле Пен, и Бертран принадлежат к правому политическому спектру, что неудивительно – как показывает социология, за последние пять лет французы заметно поправели в идеологическом смысле. Впрочем, и левые идеи в стране традиционно остаются популярными. Но левый спектр расколот между многими мелкими партиями и амбициозными лидерами, потому вмешаться в борьбу за выход во второй тур кому-то из них вряд ли удастся. Самому рейтинговому левому кандидату, лидеру "Непокоренной Франции" Жан-Люку Меланшону, опросы дают 9% поддержки.

Таким образом, казалось, что президентские выборы во Франции пройдут довольно предсказуемо и полностью повторят сценарий пятилетней давности – во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен, где действующий президент одержит уверенную победу.

Но все расклады смешало появление еще одного рейтингового кандидата – ультраправого писателя, публициста и телеведущего Эрика Земмура. Он официально не объявил о своих планах баллотироваться, но фактически уже ведет агитационную кампанию. По усредненным рейтингам Politico, сейчас он занимает третье место по популярности с рейтингом в 15%, но в отдельных исследованиях выходит и на второе, обгоняя Ле Пен. И явно пребывает на восходящем тренде.

Кремль за Земмура

Земмур родился в семье алжирских евреев, которые переехали во Францию во время войны Алжира за независимость. Получил популярность как публицист, многолетний автор газеты Le Figaro и ведущий программ на телевидении.

Земмура часто называют "французским Трампом" – подчеркнуто антисистемный кандидат, играющий на разочаровании обывателей в политических элитах. Но с одним стилистическим различием – Трамп, несмотря на огромное личное состояние, всегда использовал амплуа простаковатого "своего парня". Тогда как Земмур эксплуатирует образ интеллектуала, цитирует писателей, поэтов и философов. Пусть иногда с ошибками, но все равно производя соответствующее впечатление на свою аудиторию.

Как и для Трампа, одна из главных тем Земмура – борьба с иммиграцией. Только он занимает гораздо более радикальную позицию в отношении приезжих, предлагая ограничить не только нелегальную, но и легальную миграцию во Францию, особенно для неевропейцев. Земмур также является адептом конспирологической теории "Великого замещения", согласно которой население Франции и всей Европы планомерно замещается выходцами из Африки и Азии, вероятно, не без участия неких "мировых элит".

Земмур набирает популярности среди правого электората (фото: Getty Images)

Антимигрантские взгляды Земмура органично переплетаются с антимусульманскими – ислам он считает противоречащим "французским ценностям". И выступает за то, чтобы французским детям запретили давать мусульманские имена.

Земмур также радикально выступает против феминизма и "гей-идеологии". А французская система образования, по его мнению, "захвачена марксизмом, антирасизмом и ЛГБТ-идеологией".

Еще одна любимая Земмуром тема – Вторая мировая война и деятельность коллаборационистского правительства Виши, управлявшего южной и частью центральной Франции. По мнению будущего кандидата в президенты, режим Виши "защищал французских евреев" – тогда как на самом деле тысячи из них были отправлены в концентрационные лагеря. За такие высказывания Земмур регулярно получает еще и обвинения в антисемитизме – которые отбивает, указывая на собственное еврейское происхождение и привычно обвиняя во всем арабов.

Неудивительно, что с такими подходами Земмур еще и является активным сторонником российского президента Владимира Путина, который "защищает традиционное общество", а также выступает против антироссийских санкций. А Украину Земмур в 2015 году называл "мертвой". В конце октября во французском издании "L'Obs" вышла статья с однозначным заголовком – "Кремль голосует за Земмура".

За свои радикальные суждения Земмур неоднократно отвечал в суде. Прямо сейчас проходит еще один процесс, из-за заявлений будущего кандидата о том, что дети-мигранты, приезжающие во Францию без родителей, являются "ворами, убийцами и насильниками".

В сентябре Земмур потерял важную для себя агитационную площадку – вечернюю программу на канале CNews – после того, как французский медиа-регулятор признал его политиком, а не журналистом, с соответствующими ограничениями на доступ к телеэфиру. Сейчас в французской медиа-среде идет активная дискуссия о том, стоит ли в принципе давать Земмуру трибуну для продвижения своих взглядов. Более сотни журналистов опубликовали открытое письмо, призывая коллег либо бороться с идеями Земмура, либо вовсе его игнорировать.

Сейчас политик делает большую ставку на оффлайн-встречи с избирателями, объезжая Францию с презентацией своей очередной книги. Очевидно, Земмур может рассчитывать не только на голоса ультраправых, недовольных смягчением позиций Ле Пен и ее партии, а и многих безыдейных французов, уверенных, что "элита не слышит простой народ".

В качестве "кандидата от народа" пять лет назад на выборы шел сам Макрон, но за время президентства, по крайней мере, по мнению многих французов, он отлично встроился в существующую политическую систему. Таких разочарованных французов своими популистскими, подчеркнуто неполиткорректными выступлениями и может привлечь Земмур.

Протестная активность во Франции держит Макрона в напряжении (фото: twitter.com / NnoMan1)

Безусловно, за оставшееся до выборов время многое может измениться. Например, если Земмур полноценно войдет в избирательную кампанию, и ему придется не только рассуждать о Второй мировой войне и величии французской культуры, а и отвечать на предметные вопросы о социально-экономической политике.

Есть у потенциального кандидата и еще одна проблема. Согласно французскому законодательству, для выдвижения в президенты надо собрать 500 подписей в свою поддержку от депутатов любых уровней. Земмур, который не опирается ни на одну политическую партию, может столкнуться с трудностями уже на этом этапе.

Шансов на то, чтобы одержать победу над Макроном у Земмура, как представляется сейчас, немного. Но они все же есть. В статье Европейского совета по международным отношениям описывается апокалиптический сценарий, по которому во второй тур пройдут одновременно Ле Пен и Земмур.

Это может случиться, если правые избиратели так и не смогут определиться между Макроном и кандидатом от "Республиканцев", а общая явка будет невысокой. Или же если к выборам правый электорат радикализируется.

Но такие варианты все же выглядят маловероятными. Скорее всего, повторится сценарий выборов 2017 и 2002 годов, когда во второй тур выходили умеренный кандидат на пару с праворадикалом, и умеренный одерживал уверенную победу.

Примечательно, что в 2002 году таким праворадикалом стал отец Марин Ле Пен – Жан-Мари Ле Пен. Сейчас он порвал все отношения с дочерью, добившейся его исключения из партии, которую он же и создал полвека назад. На этих выборах Ле Пен-старший публично поддержал Земмура.

В таких случаях во втором туре французский электорат обычно голосует не столько "за", сколько "против". И пусть Макрон своей политикой не оправдал многих надежд, но если альтернативой ему будет ультраправый исламофоб-конспиролог, то умеренный электорат, пусть и через силу, все же проголосует за действующего президента.