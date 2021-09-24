Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией

Антикитайский союз США, Великобритании и Австралии больше всего возмутил Францию. О том, почему так случилось, как в НАТО образовался кризис доверия и почему в Европе говорят о необходимости защищать себя самостоятельно – в материале РБК-Украина.

В пятницу, 17 сентября во французском посольстве в Вашингтоне должны были отпраздновать 240-летие Чесапикского морского сражения. Тогда, в 1781 году, союзный американцам французский флот нанес поражение британскому и тем самым приблизил победу США в Войне за независимость.

Но празднование пришлось отменить. Французы обвинили своих давних американских союзников в предательстве и закулисных переговорах с теми же британцами. Впервые за два с лишним века посол Франции был отозван из Вашингтона.

Все дело в создании нового трехстороннего оборонного союза между США, Великобританией и Австралией – AUKUS. Сам факт появления нового альянса никаких проблем бы не вызвал. Подобного рода соглашения между двумя или несколькими странами, в том числе членами НАТО и их союзниками, вполне в порядке вещей.

Но первым практическим результатом появления AUKUS стал разрыв многомиллиардного контракта (по большинству оценок, на сумму в 66 млрд долларов) между Францией и Австралией на покупку 12 подводных лодок. Он был заключен еще в 2016 году, реализация продвигалась довольно медленно, тем не менее, во Франции на него возлагались большие надежды, в Париже проект вообще называли "сделкой века".

Однако австралийские власти решили, что французских лодок с дизельными двигателями им будет недостаточно для защиты от возрастающей военной мощи Китая. Вместо них австралийцы получат от американцев, своих новых союзников по AUKUS, технологии для постройки подлодок с ядерными двигателями. А пока их будут строить, Австралия, скорее всего, арендует несколько современных субмарин у США и Великобритании.

Потому в Париже появление AUKUS восприняли еще резче, чем в Пекине, против которого, по сути и направлен новый союз. Помимо потери средств по контракту, французы недосчитаются и дополнительных рабочих мест, которые предполагалось создать в рамках многолетнего проекта.

Но причиной резкой реакции Франции стал даже не разрыв контракта как таковой, а то, как он был оформлен. В последние месяцы французское руководство регулярно контактировало со своими коллегами из США, Великобритании и Австралии – но никто из них не поставил Париж в известность о переговорах по созданию AUKUS и готовящемуся разрыву франко-австралийского контракта. По сути, в Париже обо всем узнали лишь за считанные часы до публичного объявления о договоренностях Канберры, Лондона и Вашингтона.

Свои интересы

Французская власть не скрывала своего шока и злости из-за случившегося и не стеснялась в выражениях. Чаще всего СМИ цитировали главу МИД Франции Жан-Ива ле Дриана, который назвал действия Австралии и других членов AUKUS "ножом в спину". Были отозваны послы из Вашингтона и Канберры, США и Австралию обвинили в "двуличности" и "злоупотреблении доверием". Посол Франции в Лондоне остался на рабочем месте, но британской власти досталось за "постоянный оппортунизм".

Также были отменены запланированные встречи по оборонной тематике между Францией и участниками AUKUS. Во французском МИД заявили, что перспективы создания зоны свободной торговли между Австралией и Евросоюзом теперь под большим вопросом.

Руководство ЕС хоть и не мгновенно, но все-таки выступило публично в поддержку официального Парижа и раскритиковало США. Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель вспомнил о лозунге, с которым президент США Джо Байден шел на выборы – "Америка вернулась". Это должно было означать, что после эпохи Дональда Трампа США опять будут возвращать свое влияние на мировой арене и восстанавливать связи с давними союзниками, в первую очередь, европейцами.

"Теперь у нас есть вопросы. Что это значит: "Америка вернулась"? Америка вернулась в Америку или куда-то еще? Мы не знаем", – заявил Мишель. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "с одним из членов ЕС повелись неприемлемо". И что перед тем, как продолжать сотрудничество с США, надо будет прояснить ситуацию. О "необходимости восстановить доверие" заявили и немецкие власти.

Байдена критикуют в ЕС за "нож в спину" Франции (фото: GettyImages)

Впрочем, как отмечает The New York Times, точно не стоит рассчитывать, что все члены ЕС в едином порыве станут на защиту несправедливо обиженной Франции. К примеру, пишет издание, восточноевропейские страны вроде Польши и Венгрии точно ценят американскую защиту по линии НАТО выше интересов Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ряд дипломатов из разных частей Евросоюза заявили в комментариях изданию Politico, что конфликт, по сути, сводится к уязвленной национальной гордости французов, и ввязываться ради них в новое глобальное противостояние не стоит.

Безусловно, свою роль сыграла и сугубо внутрифранцузская повестка дня. В апреле следующего года во Франции состоятся президентские выборы, на которых Эммануэль Макрон попытается переизбраться на президентский пост. И резкость его риторики в отношении иностранных "обидчиков" легко объясняется борьбой за электорат.

С другой стороны, свои национальные интересы здесь есть и у Германии, в первую очередь, экономические. Китай – для борьбы с которым и создали AUKUS – для немцев является более весомым торговым партнером, чем США. Так, объем китайско-немецкой торговли в 2020 году составил 258 млрд долларов, а американо-немецкой – только 173 млрд.

"Германия с ее огромными экономическими интересами в Китае так же, как и Франция, – а может быть, даже больше – опасается конфронтационного американского подхода к Китаю, который предпочитает Байден", – отмечает The New York Times.

Разворот от Европы

В любом случае, трансатлантическому единству между США и Европой после создания AUKUS был нанесен серьезный урон. Это признают даже предельно осторожные в выражениях топ-чиновники ЕС.

"Я более чем когда-либо убежден в (необходимости, – ред.) стратегической автономии", – заявил Шарль Мишель. "Стратегическая автономия" – это концепция, которая предусматривает превращение ЕС в абсолютно полноценного геополитического игрока. И, главным образом, его возможность самостоятельно обеспечивать свою оборону, меньше полагаясь на США. А среди европейских лидеров одним из главных лоббистов этой идеи как раз выступает французский президент Макрон.

Во время текущего конфликта многие вспомнили о том, что Франция уже когда-то выходила из военной структуры НАТО, в 1996 году, будучи недовольной слишком большим влиянием США на политику Альянса. В политических структурах НАТО французы оставались, а в 2009 вернулись к полноценному членству.

Сейчас о выходе страны из НАТО речь точно не идет. Но идеи о том, что европейцам в целом не стоит так уж сильно полагаться на американских союзников, получили новый импульс. Еще до истории с подлодками стало известно, что в ЕС обсудят создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5 тысяч военных.

Концепция общеевропейской армии в том или ином формате обсуждается уже несколько десятилетий. Но пока что по этому направлению был достигнут очень скромный прогресс, по ряду причин. Например, многие члены ЕС в принципе не видят необходимости создавать общеевропейские войска. К тому же, 21 страна ЕС параллельно входит и в НАТО. Но во французском правительстве уже заявили, что эта история повлияет на выработку стратегической концепции НАТО в обозримом будущем.

В Европе снова заговорили о собственной армии (фото: GettyImages)

Европейские подходы к безопасности также наверняка будут пересмотрены до марта следующего года, когда должно быть принято решение о создании сил быстрого реагирования ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уже предупредил, что "любая попытка создать параллельные (к НАТО, – ред.) структуры" только навредит европейской безопасности.

Как отмечает The Washington Post, последние события усилят подозрения в том, что "разворот США от Европы" – это не просто аномалия времен Трампа, а проявление более системной политики Вашингтона. "Усиливающееся доминирование Совета национальной безопасности во внешней политике США, возможно, привело к тому, что акцент был сделан на противодействии Китаю, с меньшим упором на обдумывание любых потенциальных последствий для отношений США с давними союзниками", – пишет издание.

Действительно, фокус внимания Белого дома явно смещается в Тихоокеанский регион, на противостояние с Китаем. И это вступает в очевидное противоречие с другой заявленной Байденом целью – восстановить отношения с европейцами. Ради "трансатлантического единства" Байден пошел на сделку с Германией по "Северному потоку-2", подставившись под жесткую критику внутри страны и за рубежом. Но история с подлодками во многом обесценила его предыдущие усилия.

The Washington Post не исключает, что американская администрация просто ошиблась в предсказывании реакции Парижа на AUKUS и срыв контракта по подлодкам. Если так, то это уже второй подряд крупный просчет американских правительственных аналитиков. Несколько месяцев назад они совершенно некорректно оценили способность афганских вооруженных сил противостоять "Талибану".

В таких условиях Вашингтону пришлось искать пути к примирению. Байден и Макрон пообщались по телефону, анонсировав начало "углубленных консультаций" и личную встречу в конце октября. США будут активнее участвовать в антитеррористических операциях европейцев в Северной Африке, а французский посол возвращается в Вашингтон.

"Они снова разговаривают, но масса доверия ушла", – заключило BBC.