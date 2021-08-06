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Французский клуб может приобрести Месси: стороны продвинулись в переговорах

Новина українською →
Франция , Пятница 06 августа 2021 22:48
Французский клуб может приобрести Месси: стороны продвинулись в переговорах Фото: французский клуб ПСЖ может приобрести Лионель Месси (фото) instagram.com/leomessi)
Автор: Сергей Пышкин

Французский клуб "Пари Сер-Жермен" продвинулся в переговорах по приобретению бывшего игрока "Барселоны" Лионеля Месси. Сейчас стороны подняли вопрос о структуре соглашения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что французская сторона чувствует себя достаточно уверенно по трансферу Месси в свой клуб. В целом,"Пари Сер-Жермен" ожидают потенциальные изменения из-за прихода аргентинского футболиста в их состав.

Приобретение Месси, возможно, убедит форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе подписать новый долгосрочный контракт с клубом. Однако футбольному клубу также придется отказаться от трансфера центрального полузащитника “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что аргентинский футболист Лионель Месси отказался продлевать контракт с "Барселоной".

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Франция ПСЖ Месси
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