Французький клуб може придбати Мессі: сторони просунулися у переговорах
Французький клуб "Парі Сер-Жермен" просунувся в переговорах стосовно придбання колишнього гравця "Барселони" Ліонеля Мессі. Наразі сторони порушили питання про структуру угоди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESPN.
Зазначається, що французька сторона почуває себе доволі впевнено стосовно трансферу Мессі до свого клубу. Загалом, "Парі Сер-Жермен" очікують потенційні зміни через прихід аргентинського футболіста до їх складу.
Придбання Мессі, можливо, переконає форварда "ПСЖ" Кіліана Мбаппе підписати новий довгостроковий контракт з клубом. Натомість футбольному клубу доведеться відмовитись від трансферу центрального півзахисника “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі відмовився продовжувати контракт з "Барселоною".