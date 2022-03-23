Французский банк Crédit Agricole решил полностью остановить деятельность в РФ

Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole объявил о решении полностью приостановить свою деятельность в РФ. Перед этим Группа прекратила только новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальном сайте Crédit Agricole.

"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", - рассказала администрация банка.

Дочерняя компания Crédit Agricole CIB в РФ насчитывает 170 российских сотрудников, она не занимается розничными банковскими операциями и в прошлом году получила чистую прибыль в размере 3,7 млн ​​евро, напомнили в банке

Также в Crédit Agricole высказались о своей политике в отношении Украины, которая отражает российскую военную агрессию, выразив "свою солидарность с самого первого дня конфликта".

"Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом Группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности. Создан резервный фонд солидарности для поддержки наших сотрудников, пострадавших от войны в полную силу", - говорится в заявлении.