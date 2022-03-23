Французький банк Crédit Agricole вирішив повністю зупинити діяльність в РФ

Один з найбільших французьких банків Crédit Agricole оголосив про рішення повністю призупинити свою діяльність у РФ. Перед цим група припинила тільки нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність на території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на офіційному сайті Crédit Agricole.

"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності в найближчі тижні", - розповіла адміністрація банку.

Дочірня компанія Crédit Agricole CIB у РФ налічує 170 російських співробітників, вона не займається роздрібними банківськими операціями і торік отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро, нагадали в банку

Також в Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, яка відбиває російську військову агресію, висловивши "свою солідарність з першого дня конфлікту".

"Акція солідарності в першу чергу присвячена населенню України та її українським співробітникам, постраждалим від війни. Пріоритетом групи з початку війни було забезпечити безпеку і надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще знаходяться на території, вони як і раніше мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності. Створено резервний фонд солідарності для підтримки наших співробітників, які постраждали від війни на повну силу", - йдеться в заяві.