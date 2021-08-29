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Французские войска останутся в Ираке даже после ухода американцев, - Макрон

Автор: Наталья Скороход

Французские войска останутся стоять в Ираке даже если страну покинут военные США. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита в Багдаде, на котором собрались ключевые региональные лидеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Исламское государство

"Мы все знаем, что мы не должны ослаблять бдительность, потому что Даиш (группировка "Исламское государство") остается угрозой, и я знаю, что борьба с этими террористическими группами является приоритетом вашего правительства", - сказал Макрон.

Напомним, что США намеренны изменить роль своего военного контингента в Ираке. Об этом заявили в Белом доме.

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