Французские войска останутся в Ираке даже после ухода американцев, - Макрон

Французские войска останутся стоять в Ираке даже если страну покинут военные США. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита в Багдаде, на котором собрались ключевые региональные лидеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Исламское государство
"Мы все знаем, что мы не должны ослаблять бдительность, потому что Даиш (группировка "Исламское государство") остается угрозой, и я знаю, что борьба с этими террористическими группами является приоритетом вашего правительства", - сказал Макрон.
Напомним, что США намеренны изменить роль своего военного контингента в Ираке. Об этом заявили в Белом доме.