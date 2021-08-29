RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Французькі війська залишаться в Іраку навіть після відходу американців, - Макрон

Автор: Наталья Скороход

Французькі війська залишаться стояти в Ірак навіть якщо країну покинуть військові США. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту в Багдаді, на якому зібралися ключові регіональні лідери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Ісламська держава

"Ми всі знаємо, що ми не повинні послаблювати пильність, тому що ДАІШ (угруповання "Ісламська держава") залишається загрозою, і я знаю, що боротьба з цими терористичними групами є пріоритетом вашого уряду", - сказав Макрон.

Нагадаємо, що США мають намір змінити роль свого військового контингенту в Іраку. Про це заявили в Білому домі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІрак