Французькі війська залишаться в Іраку навіть після відходу американців, - Макрон

Французькі війська залишаться стояти в Ірак навіть якщо країну покинуть військові США. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту в Багдаді, на якому зібралися ключові регіональні лідери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Ісламська держава
"Ми всі знаємо, що ми не повинні послаблювати пильність, тому що ДАІШ (угруповання "Ісламська держава") залишається загрозою, і я знаю, що боротьба з цими терористичними групами є пріоритетом вашого уряду", - сказав Макрон.
Нагадаємо, що США мають намір змінити роль свого військового контингенту в Іраку. Про це заявили в Білому домі.