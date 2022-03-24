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Французские компании сами будут решать, выходить ли с рынка России, - Макрон

Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил компаниям самостоятельно решать, покидать ли им российский рынок. Однако, они должны соблюдать санкции против оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Существует давление, существуют репутационные риски для компаний, работающих в России, и моя позиция заключается в том, чтобы оставить компаниям возможность самим принимать решения. Это выбор руководителей этих компаний, которые должны оценить их баланс, их деятельность, чтобы сделать соответствующий выбор", - заявил Макрон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Renault провела заседание совета директоров прекратить деятельность завода в Москве.

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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