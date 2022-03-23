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Французская Total не видит проблем для своей работы после отказа от российской нефти

Фото: Total будет работать без российской нефти (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Решение TotalEnergies выйти из контрактов на поставку российской нефти не ставит под угрозу будущее французской энергетической компании. Заявление сделал председатель и исполнительный директор компании Патрик Пуянне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пуянне добавил, что TotalEnergies не будет вкладывать новый капитал в проект "Арктика-2".

Во вторник TotalEnergies заявила, что не будет продлевать свои контракты на поставку российского газойля и сырой нефти для своего немецкого НПЗ, а вместо этого будет закупать газойль из Саудовской Аравии, а сырую нефть - через Польшу.

Французская компания, имеющая доли в нескольких российских проектах, подверглась критике после того, как не присоединилась к своим конкурентам Shell и BP в плане продажи нефтегазовых активов в России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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