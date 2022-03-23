Французька Total не бачить проблем для своєї роботи після відмови від російської нафти

Рішення TotalEnergies вийти з контрактів на поставку російської нафти не ставить під загрозу майбутнє французької енергетичної компанії. Заяву зробив голова і виконавчий директор компанії Патрік Пуянне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пуянне додав, що TotalEnergies не буде вкладати новий капітал в проект "Арктика-2".
У вівторок TotalEnergies заявила, що не буде продовжувати свої контракти на поставку російського газойлю і сирої нафти для свого німецького НПЗ, а замість цього буде закуповувати газойль з Саудівської Аравії, а сиру нафту - через Польщу.
Французька компанія, що має частки в декількох російських проектах, піддалася критиці після того, як не приєдналася до своїх конкурентів Shell і BP в плані продажу нафтогазових активів в Росії.
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