Французька Total не бачить проблем для своєї роботи після відмови від російської нафти

Рішення TotalEnergies вийти з контрактів на поставку російської нафти не ставить під загрозу майбутнє французької енергетичної компанії. Заяву зробив голова і виконавчий директор компанії Патрік Пуянне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пуянне додав, що TotalEnergies не буде вкладати новий капітал в проект "Арктика-2".

У вівторок TotalEnergies заявила, що не буде продовжувати свої контракти на поставку російського газойлю і сирої нафти для свого німецького НПЗ, а замість цього буде закуповувати газойль з Саудівської Аравії, а сиру нафту - через Польщу.

Французька компанія, що має частки в декількох російських проектах, піддалася критиці після того, як не приєдналася до своїх конкурентів Shell і BP в плані продажу нафтогазових активів в Росії.