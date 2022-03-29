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Французская сеть спорттоваров Decathlon приостановила работу в России

Фото: Decathlon приостановил работу в России (wikimedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила работу в Российской Федерации. В частности, не будут работать магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается, что польское подразделение Decathlon предоставила оборудование и товары первой необходимости на сумму 2,6 млн евро местным организациям, которые занимаются украинскими беженцами. Также создан фонд солидарности на 1 млн евро для поддержки пострадавшего населения Украины.

"В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов", - говорится в сообщении.

В соответствии с нашими обязательствами мы продолжим поддерживать наших 2500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Decathlon и "Ашана", которые продолжают работу в России.

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