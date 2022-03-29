Французька мережа спорттоварів Decathlon призупинила роботу в Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії .

Повідомляється, що польський підрозділ Decathlon надав обладнання та товари першої необхідності на суму 2,6 млн євро місцевим організаціям, які займаються українськими біженцями. Також створено фонд солідарності на 1 млн євро для підтримки постраждалого населення України.

"У суворій відповідності з міжнародними санкціями Decathlon зазначає, що умови поставок більше не виконуються для продовження діяльності в Росії. Decathlon змушений призупинити роботу своїх магазинів", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до наших зобов'язань ми продовжимо підтримувати наших 2500 російських співробітників, деякі з яких працюють в компанії з 2006 року.