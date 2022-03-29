Французька мережа спорттоварів Decathlon призупинила роботу в Росії

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon призупинила роботу в Російській Федерації. Зокрема, не працюватимуть магазини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Повідомляється, що польський підрозділ Decathlon надав обладнання та товари першої необхідності на суму 2,6 млн євро місцевим організаціям, які займаються українськими біженцями. Також створено фонд солідарності на 1 млн євро для підтримки постраждалого населення України.
"У суворій відповідності з міжнародними санкціями Decathlon зазначає, що умови поставок більше не виконуються для продовження діяльності в Росії. Decathlon змушений призупинити роботу своїх магазинів", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до наших зобов'язань ми продовжимо підтримувати наших 2500 російських співробітників, деякі з яких працюють в компанії з 2006 року.
Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon і "Ашана", які продовжують роботу в Росії.
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