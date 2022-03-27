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Не только "Ашан". Кулеба призвал к бойкоту магазинов Leroy Merlin и Decathlon

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 15:43
Не только "Ашан". Кулеба призвал к бойкоту магазинов Leroy Merlin и Decathlon Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французские магазины Leroy Merlin и Decathlon. Причина - данные компании отказываются уходить с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Судя по всему, потеря рабочих мест в России важнее, чем потеря жизней в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых в течение этого месяца российского вторжения, давайте проигнорируем "Ашан" и всю их продукцию. Бойкотируем "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", - отметил Кулеба.

Отметим, сегодня утром министр уже призывал бойкотировать "Ашан".

Сегодня представители Auchan Holding официально отказались сворачивать бизнес в РФ, поскольку видят свою миссию в том, чтобы "накормить народы Украины и России".

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Дмитрий Кулеба Война России против Украины
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