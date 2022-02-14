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Французская пара стала олимпийскими чемпионами в танцах на льду

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде в Пекине определились призеры по фигурному катанию в танцах на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

После короткой программы в случайный танец пробилось 20 лучших пар.

Среди них украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин, занявшие последнее 20-е место.

Победителями стала французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. "Серебро" у команды ОКР, а "бронза" у пары из США.

Результаты танцев на льду:

  1. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) – 226,98
  2. Виктория Синицына и Никита Кацалапов (ОКР) – 220,51
  3. Мэдисон Габбелл и Закари Доногю (США) – 218,02

Напомним, россиянка Валиева, которую "поймали" на употреблении допинга продолжит выступления на Олимпиаде

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