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Французька пара стала олімпійськими чемпіонами в танцях на льоду

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді в Пекіні визначились призери з фігурного катання в танцях на льоду.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Після короткої програми в довільний танець пробилось 20 кращих пар.

Серед них українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін, які посіли останнє 20-е місце.

Переможцями стала французька пара Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон. "Срібло" у команди ОКР, а "бронза" в пари з США.

Результати танців на льоду:

  1. Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон (Франція) – 226,98
  2. Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов (ОКР) – 220,51
  3. Медісон Габбелл та Закарі Доногю (США) – 218,02

Нагадаємо, росіянка Валієва, яку "спіймали" на вживанні допінгу продовжить виступи на Олімпіаді

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