Французька пара стала олімпійськими чемпіонами в танцях на льоду

На Олімпіаді в Пекіні визначились призери з фігурного катання в танцях на льоду.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Після короткої програми в довільний танець пробилось 20 кращих пар.
Серед них українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін, які посіли останнє 20-е місце.
Переможцями стала французька пара Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон. "Срібло" у команди ОКР, а "бронза" в пари з США.
Результати танців на льоду:
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