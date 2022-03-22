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Французька банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в РФ

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Вівторок 22 березня 2022 03:12
Французька банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в РФ Фото: BNP Paribas припиняє бізнес у Росії (chaslaupiastsiuk.com/bank-bnp-paribas)
Автор: Володимир Костирін

Французька банківська група BNP Paribas через введені міжнародні санкції проти Росії поінформувала корпоративних клієнтів про припинення будь-якого нового бізнесу на території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами голови наглядової ради Укрсіббанку Франсуа Бенаро (банк входить до BNP Paribas Group), введені Заходом обмежувальні заходи щодо РФ призводять до того, що в цій країні припиняється фінансування всіх нових проектів групи.

Крім того, наприкінці березня російський підрозділ банку не зможе опрацьовувати транзакції корпоративних клієнтів.

Бенаро додав, що BNP Paribas протягом останніх років скорочував діяльність у Росії. Зокрема, спочатку в роздрібному бізнесі, а в 2020 році повністю припинив споживче кредитування.

Нагадаємо, що ще в 2016 році BNP Paribas разом з низкою інших європейських банків вирішив відмовитися від розміщення російських євробондів.

Раніше повідомлялося, що в МЗС Франції заявили, що країна не планує передавати Україні заморожені активи Центрального банку РФ.

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