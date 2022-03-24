Французская армия успешно испытала модернизированную ядерную ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe-1 .

Ракета, разработанная французским производителем MBDA, была выпущена с самолета Rafale. Ядерная ракета класса "воздух-земля" средней дальности (ASMPA) была принята на вооружение в 2009 году и должна быть заменена примерно в 2035 году системой "воздух-земля" нового поколения (ASN4G).

Франция – это единственная страна в Европейском Союзе с ядерным оружием, которое могут использовать как подлодки с ядерными баллистическими ракетами (SNLE), так и самолеты Rafale, оснащенные ASMPA.