Французька армія успішно випробувала модернізовану ядерну ракету

Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету ASMPA, яка є частиною повітряного компонента французького стримування. Випробування ракети повинні нагадати Росії Про військовий потенціал європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe-1 .

Ракета, розроблена французьким виробником MBDA, була випущена з літака Rafale. Ядерна ракета класу "повітря-земля" середньої дальності (ASMPA) була прийнята на озброєння у 2009 році та повинна бути замінена приблизно у 2035 році системою "повітря-земля" нового покоління (ASN4G).

Франція - це єдина країна в Європейському Союзі з ядерною зброєю, яку можуть використовувати як підводні човни з ядерними балістичними ракетами (SNLE), так і літаки Rafale, оснащені ASMPA.