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У французької підтримки України немає меж і червоних ліній, - Макрон

Четвер 07 березня 2024 15:21
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У французької підтримки України немає меж і червоних ліній, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У французької підтримки України немає ні меж, ні червоних ліній.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Depeche.

Макрон пояснив лідерам партій, що "немає ніяких меж" і "ніяких червоних ліній" для підтримки Францією України, яка перебуває у стані війни з Росією.

Допомога Україні від Франції

На початку лютого прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь сказав, що країна має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські настанови Caesar.

Крім того, уряд Франції шукає кошти на фінансування пакету військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.

Нещодавно стало відомо, що Франція вклала гроші та модернізувала українські літаки МіГ-29 та Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж поставлятиме Києву.

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