ua ru
Нд, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У французькому Марселі обвалилась чотириповерхівка: є поранені

Новость на русском →
Марсель, Неділя 09 квітня 2023 11:47
У французькому Марселі обвалилась чотириповерхівка: є поранені Фото: у центрі Марселя обвалилась чотириповерхівка (twitter.com/OlivierKlein)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі французького міста Марсель обвалився чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок інциденту поранення отримали щонайменше 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Житловий будинок обвалився в ніч на 6 квітня. Мер Бенуа Паян повідомив, що інцидент стався після опівночі.

"Вчора вночі о 12:40 стався обвал будівлі на вулиці Тіволі, 17, який потягнув за собою частину (будівель) на вулиці Тіволі, 15 і 19", - зазначив він.

За його словами, однією з ймовірних причин обвалу міг бути вибух. Проте остаточну причину встановлюють. Після обвалу на місці інциденту спалахнула пожежа, яка довго не дозволяла рятувальникам евакуювати мешканців.

За даними влади, кількість жителів, які перебували в будинку, залишається невідомою. Всього рятувальники евакуювали з пошкоджених та сусідніх будинків понад 80 осіб. Щонайменше п'ятеро осіб постраждали, їх госпіталізували.

Через обвал будинку французькі правоохоронці розпочали розслідування.

Як повідомлялося раніше, у Франції підтвердили загибель добровольця на війні в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Марсель Обвалення будинку
NEWS
Російський наступ на Авдіївку припинився: карти боїв від ISW
Російський наступ на Авдіївку припинився: карти боїв від ISW
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян