У французькому Марселі обвалилась чотириповерхівка: є поранені
У центрі французького міста Марсель обвалився чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок інциденту поранення отримали щонайменше 5 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Житловий будинок обвалився в ніч на 6 квітня. Мер Бенуа Паян повідомив, що інцидент стався після опівночі.
"Вчора вночі о 12:40 стався обвал будівлі на вулиці Тіволі, 17, який потягнув за собою частину (будівель) на вулиці Тіволі, 15 і 19", - зазначив він.
ALERTE - Plusieurs victimes dans l'effondrement d'un immeuble cette nuit rue de Tivoli, à #Marseille. (@GQuiquerez / @Aurelien1335) pic.twitter.com/Yn86xqacrH— Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 9, 2023
За його словами, однією з ймовірних причин обвалу міг бути вибух. Проте остаточну причину встановлюють. Після обвалу на місці інциденту спалахнула пожежа, яка довго не дозволяла рятувальникам евакуювати мешканців.
За даними влади, кількість жителів, які перебували в будинку, залишається невідомою. Всього рятувальники евакуювали з пошкоджених та сусідніх будинків понад 80 осіб. Щонайменше п'ятеро осіб постраждали, їх госпіталізували.
Через обвал будинку французькі правоохоронці розпочали розслідування.
#Marseille Les recherches dans les décombres ont été immédiatement déclenchées pour extraire d’éventuelles victimes & procéder aux « levées de doute » avec des équipes Unité de sauvetage et de recherche USAR (urban search ans rescue). Des actions d’extinction sont aussi menées. pic.twitter.com/0YdBOEhuPw— Pompiers de France (@PompiersFR) April 9, 2023
Як повідомлялося раніше, у Франції підтвердили загибель добровольця на війні в Україні.
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