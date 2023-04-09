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Во французском Марселе обрушилась четырехэтажка: есть раненые

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Марсель, Воскресенье 09 апреля 2023 11:47
Во французском Марселе обрушилась четырехэтажка: есть раненые Фото: в центре Марселя обрушилась четырехэтажка (twitter.com/OlivierKlein)
Автор: Наталья Юрченко

В центре французского города Марсель обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Жилой дом обрушился в ночь на 6 апреля. Мэр Бенуа Паян сообщил, что инцидент произошел после полуночи.

"Вчера ночью в 12:40 произошел обвал здания на улице Тиволи, 17, повлекший за собой часть (зданий) на улице Тиволи, 15 и 19", - отметил он.

По его словам, одной из вероятных причин обрушения мог быть взрыв. Однако окончательную причину устанавливают. После обрушения на месте инцидента вспыхнул пожар, который долго не позволял спасателям эвакуировать жителей.

По данным властей, количество находившихся в доме жителей остается неизвестным. Всего спасатели эвакуировали из поврежденных и соседних домов более 80 человек. По меньшей мере пять человек пострадали, их госпитализировали.

Из-за обрушения дома французские правоохранители начали расследование.

Как сообщалось, во Франции подтвердили гибель добровольца на войне в Украине.

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Франция Марсель Обрушение дома
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