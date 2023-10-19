Французький завод Nexter з наступного року збільшить виробництво САУ Caesar

Спираючись на успіх САУ Caesar і нарощування виробництва бронетехніки Griffon, Jaguar і Serval, на заводі Nexter з 2018 року вдвічі збільшилася робоча сила.

Комерційний успіх французької САУ Caesar призвів до того, що виробництво з двох одиниць на місяць збільшилося до чотирьох систем на місяць протягом 2022 року, а тепер і зовсім досягає шести штук на місяць.

"Якщо замовлення виправдають це, ми можемо збільшити їхню кількість до восьми на місяць із 2024 року", - запевняє генеральний директор Nexter Ніколя Шамюссі.

Міністр збройних сил Франції додав, що терміни виробництва були скорочені вдвічі, з 30 до 15 місяців. Він підкреслив, що це абсолютно приголомшливі результати і є конкретним прикладом перших ефектів "військової економіки" Франції.

Для довідки

Зазначимо, Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника з відривом 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління супротивника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Поставки та використання Caesar в Україні

Україна підписала кілька контрактів із військовими компанії із Франції. Один із них стосується додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.

Пізніше стало відомо, що Франція утричі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок Caesar. У зв'язку з цим Україна може отримати значно більше цих гаубиць.

Нещодавно Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як знищили російських військових за допомогою САУ Caesar.