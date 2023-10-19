RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Французский завод Nexter со следующего года увеличит производство САУ Caesar

Фото: Caesar (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Французский завод в Роанне планирует в следующем году увеличить производство артиллерийских систем Caesar и выпускать по восемь штук в месяц.

Об этом заявил генеральный директор Nexter Николя Шамюсси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Challenges.

Опираясь на успех САУ Caesar и наращивание производства бронетехники Griffon, Jaguar и Serval, на заводе Nexter с 2018 года вдвое увеличилась рабочая сила.

Коммерческий успех французской САУ Caesar привел к тому, что производство с двух единиц в месяц увеличилось до четырех систем в месяц в течение 2022 года, а теперь и вовсе достигает шести штук в месяц. 

"Если заказы оправдают это, мы можем увеличить их количество до восьми в месяц с 2024 года", - уверяет генеральный директор Nexter Николя Шамюсси. 

Министр вооруженных сил Франции добавил, что сроки производства были сокращены вдвое, с 30 до 15 месяцев. Он подчеркнул, что это совершенно потрясающие результаты и является конкретным примером первых эффектов "военной экономики" Франции.

Для справки

Отметим, Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника с отрывом 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Поставки и использование Caesar в Украине

Украина подписала несколько контрактов с военными компаниями из Франции. Одна из них касается дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Позже стало известно, что Франция втрое увеличила производство самоходных артиллерийских установок Caesar. В связи с этим Украина может получить гораздо больше этих гаубиц.

Недавно Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как уничтожили российских военных с помощью САУ Caesar.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция