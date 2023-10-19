Французский завод Nexter со следующего года увеличит производство САУ Caesar

Опираясь на успех САУ Caesar и наращивание производства бронетехники Griffon, Jaguar и Serval, на заводе Nexter с 2018 года вдвое увеличилась рабочая сила.

Коммерческий успех французской САУ Caesar привел к тому, что производство с двух единиц в месяц увеличилось до четырех систем в месяц в течение 2022 года, а теперь и вовсе достигает шести штук в месяц.

"Если заказы оправдают это, мы можем увеличить их количество до восьми в месяц с 2024 года", - уверяет генеральный директор Nexter Николя Шамюсси.

Министр вооруженных сил Франции добавил, что сроки производства были сокращены вдвое, с 30 до 15 месяцев. Он подчеркнул, что это совершенно потрясающие результаты и является конкретным примером первых эффектов "военной экономики" Франции.

Для справки

Отметим, Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника с отрывом 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Поставки и использование Caesar в Украине

Украина подписала несколько контрактов с военными компаниями из Франции. Одна из них касается дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Позже стало известно, что Франция втрое увеличила производство самоходных артиллерийских установок Caesar. В связи с этим Украина может получить гораздо больше этих гаубиц.

Недавно Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как уничтожили российских военных с помощью САУ Caesar.