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Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з Росії

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Понеділок 03 квітня 2023 17:12
Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з Росії Фото: Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Французька компанія Louis Dreyfus Company планує припинити експорт російського зерна з 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву LDC.

"Компанія припинить експорт зерна з Росії з 1 липня 2023 року, оскільки проблеми з експортом зерна в країні продовжують наростати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія також оцінює варіанти передачі існуючого російського бізнесу новим власникам та зернових активів.

"LDC продовжить свою діяльність у Росії до того часу, поки процес буде завершено, відповідно до всіх застосовних законів та правил. Компанія опублікує додаткову інформацію, коли це буде доречно", - додав трейдер.

Louis Dreyfus Company

Французька торгова фірма, що займається сільським господарством, харчовою промисловістю, міжнародними перевезеннями та фінансами. На частку компанії припадає близько 10% світових торгових потоків сільськогосподарської продукції і вона є найбільшим у світі трейдером бавовни та рису.

Нагадаємо, що зернові гіганти Cargill і Viterra планують припинити експорт з Росії.

Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни. Варшава не хоче, аби імпорт дестабілізував ситуацію на її ринку.

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