Французский суд решил отпустить под залог Жеваго до слушаний дела об экстрадиции
Французский суд в четверг принял решение освободить украинского миллиардера Константина Жеваго под залог в преддверии слушаний по делу об экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В начале слушаний в четверг, 5 января, адвокаты Жеваго потребовали, чтобы разбирательство в городе Шамбери проходило за закрытыми дверями. Эту просьбу судьи отклонили после непродолжительного обсуждения.
Слушания по делу об экстрадицию начнутся 19 января.
Государственное бюро расследований Украины заявило, что миллиардер находится в розыске по подозрению в хищении и отмывании 113 млн долларов из обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".
Издание "Forbes Украина" оценило состояние Жеваго в 2,4 млрд долларов в 2021 году. На конец 2022 года издание оценило состояние Жеваго в 1,4 млрд долларов.
Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер - в 2021 году.
Жеваго, который был депутатом Верховной рады с 1998 по 2019 год, отрицает какие-либо правонарушения.
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