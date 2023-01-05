Французький суд призначив нову дату слухань про екстрадицію Жеваго до України

Французький суд переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції українського мільярдера Костянтина Жеваго на його батьківщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Бізнесмен, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника залізних котунів Ferrexpo, є одним із найбагатших людей України. Його було затримано у Франції наприкінці грудня на запит України.
На початку слухань у четвер, 5 січня, адвокати Жеваго зажадали, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.
Відтак адвокати Жеваго, а також прокурор просили відкласти слухання. Обидві сторони заявили, що їм потрібно більше часу для розгляду справи і судді погодилися.
Суд ще вирішить, чи повинен Жеваго до цього часу залишатися за ґратами.
Державне бюро розслідувань України заявило, що мільярдер перебуває в розшуку за підозрою в розкраданні та відмиванні 113 млн доларів із збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".
Видання "Forbes Україна" оцінило статки Жеваго у 2,4 млрд доларів у 2021 році. На кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго в 1,4 млрд доларів.
Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер - у 2021 році.
Жеваго, який був депутатом Верховної ради з 1998 по 2019 рік, заперечує будь-які правопорушення.
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