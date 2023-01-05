Французький суд призначив нову дату слухань про екстрадицію Жеваго до України

Бізнесмен, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника залізних котунів Ferrexpo, є одним із найбагатших людей України. Його було затримано у Франції наприкінці грудня на запит України.

На початку слухань у четвер, 5 січня, адвокати Жеваго зажадали, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.

Відтак адвокати Жеваго, а також прокурор просили відкласти слухання. Обидві сторони заявили, що їм потрібно більше часу для розгляду справи і судді погодилися.

Суд ще вирішить, чи повинен Жеваго до цього часу залишатися за ґратами.

Державне бюро розслідувань України заявило, що мільярдер перебуває в розшуку за підозрою в розкраданні та відмиванні 113 млн доларів із збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".