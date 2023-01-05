Французский суд назначил новую дату слушаний об экстрадиции Жеваго в Украину

Бизнесмен, контролирующий зарегистрированного в Лондоне производителя железных окатышей Ferrexpo, является одним из самых богатых людей Украины. Он был задержан во Франции в конце декабря по запросу Украины.

В начале слушаний в четверг, 5 января, адвокаты Жеваго потребовали, чтобы разбирательство в городе Шамбери проходило за закрытыми дверями. Эту просьбу судьи отклонили после непродолжительного обсуждения.

Затем адвокаты Жеваго, а также прокурор просили отложить слушания. Обе стороны заявили, что им нужно больше времени для рассмотрения дела, и судьи согласились.

Суду еще предстоит решить, должен ли Жеваго до этого времени оставаться за решеткой.

Государственное бюро расследований Украины заявило, что миллиардер находится в розыске по подозрению в хищении и отмывании 113 млн долларов из обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".