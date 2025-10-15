ua en ru
Французский политик объяснил разницу во взглядах США и Европы на мировые угрозы

Франция, Среда 15 октября 2025 13:37
Французский политик объяснил разницу во взглядах США и Европы на мировые угрозы Фото: Европа все чаще слышит призывы взять свою оборону в собственные руки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

США и Европа остаются партнерами, однако имеют разные взгляды на глобальные угрозы и оборону. Для Вашингтона главным вызовом остается Китай, тогда как для европейских стран - вопросы безопасности и будущее НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы делегации Франции в ПАСЕ Бертрана Буикса.

По словам Буикса, у США и Европы разные видения мировых вызовов и оборонной политики.

По его мнению, несмотря на то что сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами остается активным, стороны имеют разные приоритеты. США, в частности, сосредоточены прежде всего на Китае, тогда как для Европы главным вызовом остается Россия.

"Да, отношения между Европой и Соединенными Штатами все еще живы, но у нас разные взгляды и цели. Я думаю, что США до сих пор обеспокоены Китаем. Главная тема для США - это Китай, а не Россия", - отметил Буикс.

Он добавил, что сейчас для американского лидера Дональда Трампа главный вопрос в Европе - это будущее НАТО.

"Основная тема его общения с Европой - это сказать европейцам: теперь вы должны взять свое будущее в собственные руки. То есть теперь вы должны сами платить за свою оборону. Потому что у нас есть другая тема - Китай. И сейчас европейские страны должны думать о собственной обороне. Мы не слабые, но мы не скоординированы", - подчеркнул он.

Подробнее об отношениях между ЕС и США, российских провокациях и политическом кризисе во Франции, можно узнать в полном интервью главы французской делегации в ПАСЕ Бертрана Буикса.

Заметим, что сегодня перед встречей министров обороны стран НАТО в Бросселе министр обороны США Пит Хегсет обратился к европейским странам.

